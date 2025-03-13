В Кремле сообщили, что вечером Путин может провести международный телефонный разговор

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что вечером глава государства Владимир Путин может провести международный телефонный разговор. Он также уточнил, что в графике российского лидера могут появиться и другие контакты.

«Вечером, достаточно поздно, у президента, возможно, состоится международный телефонный разговор. Не исключены и другие контакты сегодня», — сказал представитель Кремля.