В Кремле сообщили, что вечером Путин может провести международный телефонный разговор
Песков: Путин вечером может провести международный телефонный разговор
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге сообщил, что вечером глава государства Владимир Путин может провести международный телефонный разговор. Он также уточнил, что в графике российского лидера могут появиться и другие контакты.
«Вечером, достаточно поздно, у президента, возможно, состоится международный телефонный разговор. Не исключены и другие контакты сегодня», — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков не исключил телефонный разговор Путина и американского лидера Дональда Трампа. Беседа может состояться по итогам переговоров США и Украины в Джидде. Что же касается встречи двух президентов, то её время и место в настоящий момент не определены.
Life.ru