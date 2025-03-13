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Регион
13 марта, 09:11
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Песков рассказал, почему Путин надел военную форму на совещание в Курской области

Песков: Путин посчитал нужным надеть военную форму на совещание в Курской области

Путин и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Обложка © Кremlin.ru

Путин и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Обложка © Кremlin.ru

В ходе своего визита в штаб в Курской области президент России Владимир Путин посчитал нужным надеть военную форму. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Так посчитал необходимым верховный главнокомандующий», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Пресс-секретарь президента выразил сомнение по поводу того, будет ли Путин носить погоны, однако отметил, что глава государства является полковником.

Напомним, накануне Путин в военной форме посетил пункт управления ГРВ «Курск» ВС РФ и заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова. Это первое посещение российским лидером региона с момента вторжения в него ВСУ в августе 2024 года.

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Наталья Демьянова
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