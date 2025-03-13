Песков рассказал, почему Путин надел военную форму на совещание в Курской области

В ходе своего визита в штаб в Курской области президент России Владимир Путин посчитал нужным надеть военную форму. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Так посчитал необходимым верховный главнокомандующий», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Пресс-секретарь президента выразил сомнение по поводу того, будет ли Путин носить погоны, однако отметил, что глава государства является полковником.