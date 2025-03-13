Песков рассказал, почему Путин надел военную форму на совещание в Курской области
Песков: Путин посчитал нужным надеть военную форму на совещание в Курской области
Путин и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Обложка © Кremlin.ru
В ходе своего визита в штаб в Курской области президент России Владимир Путин посчитал нужным надеть военную форму. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Так посчитал необходимым верховный главнокомандующий», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Пресс-секретарь президента выразил сомнение по поводу того, будет ли Путин носить погоны, однако отметил, что глава государства является полковником.
Напомним, накануне Путин в военной форме посетил пункт управления ГРВ «Курск» ВС РФ и заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова. Это первое посещение российским лидером региона с момента вторжения в него ВСУ в августе 2024 года.