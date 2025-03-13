Площадь пожара на крыше ТЭЦ-16 на западе Москве растёт

Мощный пожар на крыше ТЭЦ-16 в Москве быстро увеличивается. Площадь возгорания составляет 300 квадратов, пламя на крыше восьмиэтажного здания продолжает разгораться. Об этом сообщает SHOT.

Пожар быстро увеличивается. Видео © SHOT.

По данным телеграм-канала, спасатели по-прежнему не могут заехать на территорию объекта. На работу ТЭЦ инцидент не повлиял. Известно, что здание не работало из-за ремонта в нём.