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13 марта, 09:26

Площадь пожара на крыше ТЭЦ-16 на западе Москве растёт

SHOT: Пожар в Москве на крыше ТЭЦ-16 достиг 300 квадратов

Мощный пожар на крыше ТЭЦ-16 в Москве быстро увеличивается. Площадь возгорания составляет 300 квадратов, пламя на крыше восьмиэтажного здания продолжает разгораться. Об этом сообщает SHOT.

Пожар быстро увеличивается. Видео © SHOT.

По данным телеграм-канала, спасатели по-прежнему не могут заехать на территорию объекта. На работу ТЭЦ инцидент не повлиял. Известно, что здание не работало из-за ремонта в нём.

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Напомним, что в столице произошёл пожар на ТЭЦ №16 на 3-й Хорошёвской улице. Очевидцы видят клубы чёрного дыма. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Обложка ©

SHOT

Алена Пенчугина
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