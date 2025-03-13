Площадь пожара на крыше ТЭЦ-16 на западе Москве растёт
SHOT: Пожар в Москве на крыше ТЭЦ-16 достиг 300 квадратов
Мощный пожар на крыше ТЭЦ-16 в Москве быстро увеличивается. Площадь возгорания составляет 300 квадратов, пламя на крыше восьмиэтажного здания продолжает разгораться. Об этом сообщает SHOT.
Пожар быстро увеличивается. Видео © SHOT.
По данным телеграм-канала, спасатели по-прежнему не могут заехать на территорию объекта. На работу ТЭЦ инцидент не повлиял. Известно, что здание не работало из-за ремонта в нём.
Напомним, что в столице произошёл пожар на ТЭЦ №16 на 3-й Хорошёвской улице. Очевидцы видят клубы чёрного дыма. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Обложка ©