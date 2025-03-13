В Кремле ответили на вопрос о требованиях РФ к США для сделки по Украине

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, опроверг сообщения Reuters о том, что Москва представила США список условий для подписания соглашения по Украине. В ходе общения с журналистами он подчеркнул важность обращения к официальным заявлениям и проверенным источникам информации.

«Нет, я не могу это ни подтвердить, ни прокомментировать. Я могу лишь ещё раз повторить, что [существует] огромное количество информации, которая не соответствует действительности», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.