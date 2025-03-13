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13 марта, 09:23

В Кремле ответили на вопрос о требованиях РФ к США для сделки по Украине

Песков отрицает, что РФ передала США требования для заключения сделки по Украине

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, опроверг сообщения Reuters о том, что Москва представила США список условий для подписания соглашения по Украине. В ходе общения с журналистами он подчеркнул важность обращения к официальным заявлениям и проверенным источникам информации.

«Нет, я не могу это ни подтвердить, ни прокомментировать. Я могу лишь ещё раз повторить, что [существует] огромное количество информации, которая не соответствует действительности», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее Reuters сообщало, что РФ якобы передала США список условий для прекращения огня на Украине. По словам источников агентства, представители Москвы и Вашингтона обсуждали эти требования на личных и онлайн-встречах в течение последних трёх недель. Что именно российская сторона включила в так называемый список, неясно.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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