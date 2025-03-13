В Нижнем Новгороде задержали первого проректора Приволжского медуниверситета
РБК: В Нижнем Новгороде задержали первого проректора ПИМУ Вожика
Сергей Вожик. Обложка © pimunn.ru
В Нижнем Новгороде задержали первого проректора Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергея Вожика, а также начальника службы закупок вуза Вячеслава Матвеичева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
В данный момент в университете проходят обыски. Местные СМИ пишут, оба подозреваются в хищении бюджетных средств, которые выделялись на нацпроект «Наука и университеты».
Примечательно, что в конце прошлого года в ПИМУ был арестован проректор по административно-хозяйственной работе Сергей Савелов. По данным следствия, в 2017–2019 годах он получил полмиллиона рублей от компании за гарантированную победу на аукционе по ремонту систем вентиляции.
Ранее сообщалось о задержании бывшего проректора РУДН Анжелы Должиковой. Она подозревается в хищении 1 миллиона рублей при заключении подставных контрактов.