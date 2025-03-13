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13 марта, 10:22

В Нижнем Новгороде задержали первого проректора Приволжского медуниверситета

РБК: В Нижнем Новгороде задержали первого проректора ПИМУ Вожика

Сергей Вожик. Обложка © pimunn.ru

Сергей Вожик. Обложка © pimunn.ru

В Нижнем Новгороде задержали первого проректора Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Сергея Вожика, а также начальника службы закупок вуза Вячеслава Матвеичева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

В данный момент в университете проходят обыски. Местные СМИ пишут, оба подозреваются в хищении бюджетных средств, которые выделялись на нацпроект «Наука и университеты».

Примечательно, что в конце прошлого года в ПИМУ был арестован проректор по административно-хозяйственной работе Сергей Савелов. По данным следствия, в 2017–2019 годах он получил полмиллиона рублей от компании за гарантированную победу на аукционе по ремонту систем вентиляции.

Ректора агротехнологического университета задержали в Нижнем Новгороде
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Ранее сообщалось о задержании бывшего проректора РУДН Анжелы Должиковой. Она подозревается в хищении 1 миллиона рублей при заключении подставных контрактов.

Мария Любицкая
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