Композитор музыки к «Маугли» и «Чучело» Губайдулина скончалась в 93 года

На 94-м году жизни скончалась Заслуженный деятель искусств РФСФР, композитор София Губайдулина, которая написала музыку к фильмам «Чучело», «Высота», мультфильму «Маугли», а также ещё 23 картинам. Кроме того, на счету композитора более ста симфонических произведений, сочинений для солистов, хора и оркестра, инструментальных ансамблей. Об этом сообщает мэрия Казани.

Губайдулина родилась в Татарской АССР в семье педагога и инженера. С раннего детства она начала изучать музыку, сначала в музыкальной школе, а затем музыкальной гимназии по классу фортепиано. Далее последовало обучение в двух консерваториях — Казанской и Московской. В 1979 году её музыка подверглась жёсткой критике и она попала в «чёрный список», ей запрещалось выступать на радио и телевидении.

Последней её работой стала музыка к зарубежному фильму «Убийство священного оленя». Эта кинокартина вышла в 2017 году и получила приз за лучший сценарий на Каннском кинофестивале. В фильме снимались Николь Кидман, Колин Фаррелл и Барри Кеоган.