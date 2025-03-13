Захарова не смогла сдержать слёз, перечисляя количество погибших из-за ВСУ детей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова не смогла сдержать слёз, зачитывая сводку по погибшим детям от рук солдат ВСУ. Брифинг транслируется в официальном сообществе российского внешнеполитического ведомства в соцсети «Вконтакте».

Захарова зачитывает сводку по погибшим детям от рук ВСУ. Видео © VK / МИД РФ

«За прошедший год наибольшее число пострадавших из-за преступных действий ВСУ фиксировалось в ДНР. Там было ранено 127 детей, погибло — 11. В Белгородской области ранены 88 детей, погибли — 12. В Курской области ранено 24 ребёнка, погибло — 4», — сообщила Захарова.

Дипломат делала долгие паузы и собиралась с мыслями, из её глаз текли слёзы. Захарова также зачитала сводку по разрушенным детским садам и образовательным учреждениям, назвав страшные цифры из статистики «могильной плитой для киевского режима».