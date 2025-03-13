Адвокат объяснил, как стикеры из Telegram могут стать билетом в тюрьму в России

За использование стикеров в Telegram может грозить административная или даже уголовная ответственность, если они были запрещены российским судом. Об этом рассказал звёздный адвокат Сергей Жорин.

Использование этих изображений может трактоваться правоохранительной системой РФ как демонстрация запрещённой символики. Это чревато ответственностью в рамках законодательства, вплоть до уголовной, предупредил юрист.

«В частности, ст. 20.3 КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток или штрафа до 2 000 рублей за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики», — пояснил он в беседе с Инфо24.

Жорин напомнил, что распространение экстремистских материалов попадает под действие статьи 282 УК РФ. Она предусматривает уголовную ответственность за возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства.