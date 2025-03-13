Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 10:48

В Москве из реки Сетунь достали тело мужчины

В Москве под Новорублёвским мостом в реке Сетунь обнаружили труп мужчины. Об инциденте рассказывает 360.ru со ссылкой на экстренные службы.

Труп мужчины нашли в реке Сетунь. Видео © 360.ru

Прохожий увидел торчащие из воды кроссовки, штаны и куртку. Прибывшие спасатели достали тело. У погибшего оказалась разбита голова. Предполагается, что он мог упасть с моста. Начато расследование.

Россиянин утонул, пытаясь спасти провалившуюся под лёд собаку
Россиянин утонул, пытаясь спасти провалившуюся под лёд собаку

Ранее во Владивостоке нашли мёртвым подростка, пропавшего три дня назад. Признаков насильственной смерти выявлено не было.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / petr tkachenko 83

Николай Рюмин
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar