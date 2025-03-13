В Москве из реки Сетунь достали тело мужчины
В Москве под Новорублёвским мостом в реке Сетунь обнаружили труп мужчины. Об инциденте рассказывает 360.ru со ссылкой на экстренные службы.
Труп мужчины нашли в реке Сетунь. Видео © 360.ru
Прохожий увидел торчащие из воды кроссовки, штаны и куртку. Прибывшие спасатели достали тело. У погибшего оказалась разбита голова. Предполагается, что он мог упасть с моста. Начато расследование.
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