Зарплаты украинских чиновников в разы выше средних по стране

Зарплаты украинских чиновников выше в 3-10 раз, чем средний оклад украинцев по стране. Представители Счётной палаты, Аппарата Верховной Рады, военно-промышленного комплекса, Центральной избирательной комиссии и чиновники из сферы энергетики получают в месяц до 280 тысяч гривен (около 580 тыс. руб). Обычный украинец же получает примерно 21,5 тысячи гривен (около 44 тыс. руб). Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Хорошо живут и представители Пенсионного фонда, Антимонопольного комитета и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Они получают от 173 до 202 тысяч гривен (от 359 до 419 тыс. руб) ежемесячно. При этом, на треть сократилось само количество чиновников. Фонд оплаты их труда вырос до 188 млрд гривен (390 млрд руб).