Поджигательницей отделения полиции в Ижевске оказалась 65-летняя пенсионерка
МВД: По подозрению в поджоге отделения полиции в Ижевске задержана пенсионерка
В пресс-службе МВД по Удмуртской Республике прокомментировали инцидент в Ижевске, где в феврале пенсионерка подожгла здание полиции. По подозрению в совершении преступления задержали 65-летнюю местную жительницу.
В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, пенсионерка действовала по указанию неизвестных лиц. К счастью, никто не пострадал. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Напомним, что ранее россиянка подожгла отделение полиции, чтобы «проверить» сотрудников на бдительность. Женщину «обрабатывали» почти полгода. Сначала «работники банка» убедили её перевести в общей сложности 400 тысяч рублей, а после «сотрудники контрразведки» начали готовить пенсионерку к специальному заданию: проверить, как быстро реагируют сотрудники местного УМВД.
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