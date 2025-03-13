Поджигательницей отделения полиции в Ижевске оказалась 65-летняя пенсионерка

В пресс-службе МВД по Удмуртской Республике прокомментировали инцидент в Ижевске, где в феврале пенсионерка подожгла здание полиции. По подозрению в совершении преступления задержали 65-летнюю местную жительницу.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, пенсионерка действовала по указанию неизвестных лиц. К счастью, никто не пострадал. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.