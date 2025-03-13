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13 марта, 11:21

Поджигательницей отделения полиции в Ижевске оказалась 65-летняя пенсионерка

МВД: По подозрению в поджоге отделения полиции в Ижевске задержана пенсионерка

В пресс-службе МВД по Удмуртской Республике прокомментировали инцидент в Ижевске, где в феврале пенсионерка подожгла здание полиции. По подозрению в совершении преступления задержали 65-летнюю местную жительницу.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, пенсионерка действовала по указанию неизвестных лиц. К счастью, никто не пострадал. Сейчас по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Напомним, что ранее россиянка подожгла отделение полиции, чтобы «проверить» сотрудников на бдительность. Женщину «обрабатывали» почти полгода. Сначала «работники банка» убедили её перевести в общей сложности 400 тысяч рублей, а после «сотрудники контрразведки» начали готовить пенсионерку к специальному заданию: проверить, как быстро реагируют сотрудники местного УМВД.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgenii Panov

Алена Пенчугина
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