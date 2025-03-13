Необычная посылка: «Почта России» отправила 18 оленей самолётом в Якутск

«Почта России» специальным чартерным рейсом отправила в Якутск 18 ездовых оленей. Об этом сообщили в пресс-службе почтового сервиса.

Подрядчиком выступила авиакомпания «Полярные авиалинии». Необычная «посылка» благополучно долетела до города из заполярного посёлка Тикси. В полёте животных сопровождали оленеводы, они следили за их состоянием. В аэропорту Якутска сотрудники осторожно разгрузили самолёт, чтобы олени не испугались и чувствовали себя в безопасности.

«С 18 по 20 марта оленеводы из Булунского улуса примут участие в IV Съезде оленеводов Якутии. Всего на съезд прибудут 250 делегатов из 20 районов республики, они представят свои достижения и обменяются опытом с другими участниками отрасли», — указано в сообщении.

На мероприятии пройдёт конкурс на лучшую оленью упряжку, зрители смогут увидеть выставки фотографий «Мир кочевья» и детских рисунков «Северный олень». Кроме того, гости Съезда посетят ярмарку народных ремёсел и республиканский конкурс «Кочевая семья». А оленеводы поучаствуют в профессиональном соревновании и пройдут курсы повышения квалификации в Арктическом государственном агротехнологическом университете.