Необычная посылка: «Почта России» отправила 18 оленей самолётом в Якутск
«Почта России» самолётом доставила 18 ездовых оленей в Якутск из посёлка Тикси
Олени. Обложка © pochta.ru
«Почта России» специальным чартерным рейсом отправила в Якутск 18 ездовых оленей. Об этом сообщили в пресс-службе почтового сервиса.
Подрядчиком выступила авиакомпания «Полярные авиалинии». Необычная «посылка» благополучно долетела до города из заполярного посёлка Тикси. В полёте животных сопровождали оленеводы, они следили за их состоянием. В аэропорту Якутска сотрудники осторожно разгрузили самолёт, чтобы олени не испугались и чувствовали себя в безопасности.
«С 18 по 20 марта оленеводы из Булунского улуса примут участие в IV Съезде оленеводов Якутии. Всего на съезд прибудут 250 делегатов из 20 районов республики, они представят свои достижения и обменяются опытом с другими участниками отрасли», — указано в сообщении.
На мероприятии пройдёт конкурс на лучшую оленью упряжку, зрители смогут увидеть выставки фотографий «Мир кочевья» и детских рисунков «Северный олень». Кроме того, гости Съезда посетят ярмарку народных ремёсел и республиканский конкурс «Кочевая семья». А оленеводы поучаствуют в профессиональном соревновании и пройдут курсы повышения квалификации в Арктическом государственном агротехнологическом университете.
А ранее Life.ru писал, что в Ненецком автономном округе введут «чумовой капитал» для молодых семей оленеводов. Новая программа предусматривает компенсации на строительство или приобретение чумов и других объектов, необходимых для ведения традиционного оленеводческого хозяйства в тундре.