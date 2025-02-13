В самом малонаселённом регионе России вводят «чумовой капитал»

В Ненецком автономном округе (НАО) принята программа финансовой поддержки для покупки и строительства традиционного жилья. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Бездудный в своём Telegram-канале.

Программа, получившая название «чумовой капитал», предусматривает компенсации на строительство или приобретение чумов и других объектов, необходимых для ведения традиционного оленеводческого хозяйства в тундре. Право на получение этих выплат будут иметь молодые семьи оленеводов в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие хотя бы одного ребенка.