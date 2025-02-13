В самом малонаселённом регионе России вводят «чумовой капитал»
В Ненецком АО введут «чумовой капитал» для молодых семей оленеводов
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В Ненецком автономном округе (НАО) принята программа финансовой поддержки для покупки и строительства традиционного жилья. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Бездудный в своём Telegram-канале.
Программа, получившая название «чумовой капитал», предусматривает компенсации на строительство или приобретение чумов и других объектов, необходимых для ведения традиционного оленеводческого хозяйства в тундре. Право на получение этих выплат будут иметь молодые семьи оленеводов в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие хотя бы одного ребенка.
Идея о создании данной льготы была выдвинута главой семейно-родовой общины «Вы ту» («Огни тундры»). Сумма единовременной выплаты составит 600 тысяч рублей.
Ранее президент Владимир Путин позвонил по телефону главе проживающего на Ямале семейства оленеводов Енксю Пяку и поздравил его с золотой свадьбой. Россиянин познакомился президентом 23 января 2024 года, когда пригласил Владимира Путина посетить Ямал во время северного праздника — Дня оленевода. Это случилось в Москве во время встречи президента с участниками и призёрами конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное» , куда многодетная семья приехала, чтобы лично передать главе государства привет от жителей тундры.