Ушаков: РФ надеется, что США учтут её требования по урегулированию на Украине

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия надеется, что США будет учитывать её требования в процессе урегулирования на Украине. Заявление чиновника прозвучало во время интервью в программе «60 минут» на канале «Россия-1».

«Мы говорили на разных уровнях, в том числе президенты, и они знают нашу позицию. Хочется верить, что позиция будет учитываться в ходе дальнейшей работы», — подчеркнул представитель Кремля.