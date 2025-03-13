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Регион
13 марта, 11:22

Ушаков: РФ надеется, что США учтут её требования по урегулированию на Украине

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия надеется, что США будет учитывать её требования в процессе урегулирования на Украине. Заявление чиновника прозвучало во время интервью в программе «60 минут» на канале «Россия-1».

«Мы говорили на разных уровнях, в том числе президенты, и они знают нашу позицию. Хочется верить, что позиция будет учитываться в ходе дальнейшей работы», — подчеркнул представитель Кремля.

Ушаков рассказал о следующей встрече с делегацией США
Ушаков рассказал о следующей встрече с делегацией США

Ранее Ушаков заявил, что 30-дневное перемирие в Киеве — это временная передышка для Вооружённых сил Украины. Дипломат отметил, что это не что иное как временная передышка для украинских военных, больше ничего.

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Shutterstock / FOTODOM / Hodoimg

Алена Пенчугина
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