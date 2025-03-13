Ушаков: РФ надеется, что США учтут её требования по урегулированию на Украине
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Россия надеется, что США будет учитывать её требования в процессе урегулирования на Украине. Заявление чиновника прозвучало во время интервью в программе «60 минут» на канале «Россия-1».
«Мы говорили на разных уровнях, в том числе президенты, и они знают нашу позицию. Хочется верить, что позиция будет учитываться в ходе дальнейшей работы», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Ушаков заявил, что 30-дневное перемирие в Киеве — это временная передышка для Вооружённых сил Украины. Дипломат отметил, что это не что иное как временная передышка для украинских военных, больше ничего.
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