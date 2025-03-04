Ушаков рассказал о следующей встрече с делегацией США

Несмотря на слухи из-за границы о том, что новый раунд переговоров между Россией и США может пройти в ближайшие недели, член переговорной группы и помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что о встрече в марте «пока не договаривались». Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Александром Юнашевым.