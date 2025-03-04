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Регион
4 марта, 17:54

Ушаков рассказал о следующей встрече с делегацией США

Ушаков: Следующая встреча с делегацией США пока не назначена

Несмотря на слухи из-за границы о том, что новый раунд переговоров между Россией и США может пройти в ближайшие недели, член переговорной группы и помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что о встрече в марте «пока не договаривались». Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Александром Юнашевым.

Ушаков рассказал, когда следующая встреча делегаций РФ и США. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Пока не договаривались об этом», — отметил Ушаков.

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Напомним, 27 февраля в Стамбуле прошла вторая встреча между представителями России и США, она продлилась 6,5 часа. Дипломаты заседали в резиденции американского генконсула и обсуждали вопросы по работе посольств. Госдеп назвал диалог продуктивным. В МИД заявили, что встреча прошла в содержательном и деловом ключе.

Обложка ©

Telegram / Мария Захарова

Александр Юнашев
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