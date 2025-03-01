В Сербии заявили о желании принять переговоры РФ и США
Вице-премьер Вулин: Белград готов принять российско-американские переговоры
Сербия хочет принять у себя очередные переговоры США и России, однако решение зависит от стран-переговорщиков. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин в беседе с РИА «Новости».
«Мы предлагаем. Но примут ли предложение обе стороны — я не знаю. Белград — прекрасное место. Белград придерживается нейтралитета. У нас был опыт проведения великой международной конференции», — сказал он.
Напомним, 27 февраля в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и США, они продлились 6,5 часов. Дипломаты встречались в резиденции американского генконсула и обсуждали вопросы по работе посольств. Госдеп назвал диалог продуктивным. Вскоре в МИД РФ рассказали, что диалог вёлся в деловом ключе.
Shutterstock / FOTODOM / FatihYavuz