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1 марта, 06:20

В Сербии заявили о желании принять переговоры РФ и США

Вице-премьер Вулин: Белград готов принять российско-американские переговоры

Сербия хочет принять у себя очередные переговоры США и России, однако решение зависит от стран-переговорщиков. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин в беседе с РИА «Новости».

«Мы предлагаем. Но примут ли предложение обе стороны — я не знаю. Белград — прекрасное место. Белград придерживается нейтралитета. У нас был опыт проведения великой международной конференции», — сказал он.

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Напомним, 27 февраля в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и США, они продлились 6,5 часов. Дипломаты встречались в резиденции американского генконсула и обсуждали вопросы по работе посольств. Госдеп назвал диалог продуктивным. Вскоре в МИД РФ рассказали, что диалог вёлся в деловом ключе.

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Shutterstock / FOTODOM / FatihYavuz

Николай Рюмин
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