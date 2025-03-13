Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 11:23
4436

На Западе разглядели «сигнал» в появлении Путина в камуфляже в Курской области

WP: Путин демонстративно послал сигнал, прибыв в Курскую область

Президент России Владимир Путин подал явный военный сигнал перед переговорами с США, появившись в камуфляжной форме в Курской области. Об этом пишет в четверг, 13 марта, Washington Post.

«Накануне обсуждения с американскими представителями о 30-дневном прекращении огня на Украине Путин продемонстрировал военное присутствие, впервые за долгое время появившись в камуфляже в Курской области, чтобы отметить успехи российских войск в борьбе с украинскими силами в этом южном регионе России» , — отмечается в статье.

Песков рассказал, почему Путин надел военную форму на совещание в Курской области
Песков рассказал, почему Путин надел военную форму на совещание в Курской области

Напомним, накануне Путин в военной форме посетил пункт управления ГРВ «Курск» ВС РФ и заслушал доклад главы Генштаба Валерия Герасимова. Это первое посещение российским лидером региона с момента вторжения в него ВСУ в августе 2024 года.

Обложка ©

Пресс-служба Кремля

Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Ситуация в Курской области
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar