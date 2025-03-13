На Западе разглядели «сигнал» в появлении Путина в камуфляже в Курской области

Президент России Владимир Путин подал явный военный сигнал перед переговорами с США, появившись в камуфляжной форме в Курской области. Об этом пишет в четверг, 13 марта, Washington Post.

«Накануне обсуждения с американскими представителями о 30-дневном прекращении огня на Украине Путин продемонстрировал военное присутствие, впервые за долгое время появившись в камуфляже в Курской области, чтобы отметить успехи российских войск в борьбе с украинскими силами в этом южном регионе России» , — отмечается в статье.