Тренер футбольной спортшколы «Сигнал» из Челябинска Тимур Амиров погиб на СВО

В зоне СВО во время выполнения боевых задач погиб тренер спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Сигнал» из Челябинска Тимур Амиров. Об этом сообщила пресс-служба учреждения нашим коллегам из URA.RU.

«В ходе выполнения задания в зоне боевых действий мы потеряли нашего воспитанника и тренера-преподавателя Тимура Раисовича Амирова. Его очень ценили дети, родители и коллеги», — рассказал в спортшколе.

Амиров был настоящим профессионалом своего дела, и коллектив глубоко скорбит о его утрате.