Тренер футбольной спортшколы «Сигнал» из Челябинска Тимур Амиров погиб на СВО
Тимур Амиров. Фото © Пресс-служба МБУ ДО «СШОР по футболу «Сигнал»
В зоне СВО во время выполнения боевых задач погиб тренер спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Сигнал» из Челябинска Тимур Амиров. Об этом сообщила пресс-служба учреждения нашим коллегам из URA.RU.
«В ходе выполнения задания в зоне боевых действий мы потеряли нашего воспитанника и тренера-преподавателя Тимура Раисовича Амирова. Его очень ценили дети, родители и коллеги», — рассказал в спортшколе.
Амиров был настоящим профессионалом своего дела, и коллектив глубоко скорбит о его утрате.
Ранее Владимир Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери погибшего бойца СВО, который пошёл на подвиг ради своих товарищей. Женщина поведала главе государства, что её сын взял огонь на себя, чтобы обозначить точку противника.