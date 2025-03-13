«Не было совпадением»: Глава МОК отреагировал на скандал с экипировкой норвежцев на ЧМ

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оказался разочарован скандалом с экипировкой у норвежских прыгунов с трамплина на чемпионате мира. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK со ссылкой на слова Баха.

Речь идёт о дисквалификации нескольких норвежских спортсменов с чемпионата мира в Тронхейме. Олимпийские чемпионы по прыжках на лыжах с трамплина Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг, а также двоеборец Йорген Гробак были дисквалифицированы за манипуляции с экипировкой. В паховой области костюмов лыжников была вшита армированная нить для улучшения их аэродинамических характеристик.

«Я слышал об этом, читал в СМИ и следил за этим делом. Я крайне разочарован тем, как это произошло, и тем, что это было не только очевидно, но и явно сделано специально. За этим явно стояла энергия, направленная на обман, и это не было простым совпадением», — пояснил глава МОК.