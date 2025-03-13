«Не было совпадением»: Глава МОК отреагировал на скандал с экипировкой норвежцев на ЧМ
Президент МОК Бах разочарован скандалом с экипировкой лыжников из Норвегии
Томас Бах. Обложка © TACC / VCG/Visual China Group
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оказался разочарован скандалом с экипировкой у норвежских прыгунов с трамплина на чемпионате мира. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK со ссылкой на слова Баха.
Речь идёт о дисквалификации нескольких норвежских спортсменов с чемпионата мира в Тронхейме. Олимпийские чемпионы по прыжках на лыжах с трамплина Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг, а также двоеборец Йорген Гробак были дисквалифицированы за манипуляции с экипировкой. В паховой области костюмов лыжников была вшита армированная нить для улучшения их аэродинамических характеристик.
«Я слышал об этом, читал в СМИ и следил за этим делом. Я крайне разочарован тем, как это произошло, и тем, что это было не только очевидно, но и явно сделано специально. За этим явно стояла энергия, направленная на обман, и это не было простым совпадением», — пояснил глава МОК.
А ранее Life.ru писал, что на чемпионате России между лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым произошёл небольшой физический контакт, после чего последний замахнулся палкой на Большунова. Далее Большунов зацепил лыжами Устюгова, который в ответ на это выругался. В итоге Устюгов финишировал первым и стал чемпионом России, а Большунов занял третье место. Руководитель ФЛГР Елена Вяльбе объявила, что спортсмены понесут наказание за устроенную ссору на лыжной трассе.