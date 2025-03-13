Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 11:58
9376

«Не было совпадением»: Глава МОК отреагировал на скандал с экипировкой норвежцев на ЧМ

Президент МОК Бах разочарован скандалом с экипировкой лыжников из Норвегии

Томас Бах. Обложка © TACC / VCG/Visual China Group

Томас Бах. Обложка © TACC / VCG/Visual China Group

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оказался разочарован скандалом с экипировкой у норвежских прыгунов с трамплина на чемпионате мира. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK со ссылкой на слова Баха.

Речь идёт о дисквалификации нескольких норвежских спортсменов с чемпионата мира в Тронхейме. Олимпийские чемпионы по прыжках на лыжах с трамплина Мариус Линдвик и Йоханн Андре Форфанг, а также двоеборец Йорген Гробак были дисквалифицированы за манипуляции с экипировкой. В паховой области костюмов лыжников была вшита армированная нить для улучшения их аэродинамических характеристик.

«Я слышал об этом, читал в СМИ и следил за этим делом. Я крайне разочарован тем, как это произошло, и тем, что это было не только очевидно, но и явно сделано специально. За этим явно стояла энергия, направленная на обман, и это не было простым совпадением», — пояснил глава МОК.

Большунов возмущён решением не наказывать Устюгова за «прокол палкой в мышце»
Большунов возмущён решением не наказывать Устюгова за «прокол палкой в мышце»

А ранее Life.ru писал, что на чемпионате России между лыжниками Александром Большуновым и Сергеем Устюговым произошёл небольшой физический контакт, после чего последний замахнулся палкой на Большунова. Далее Большунов зацепил лыжами Устюгова, который в ответ на это выругался. В итоге Устюгов финишировал первым и стал чемпионом России, а Большунов занял третье место. Руководитель ФЛГР Елена Вяльбе объявила, что спортсмены понесут наказание за устроенную ссору на лыжной трассе.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • мок
  • Томас Бах
  • норвегия
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar