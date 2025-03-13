Депутат высказался о «требованиях» России для перемирия на Украине

Соглашение о прекращении огня на Украине должно стать «прелюдией к началу мирного процесса», а не временной мерой, позволяющей сторонам перевооружиться, перегруппироваться и продолжить конфликт. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил Алексей Чепа, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам.

«Главное — подготовиться к решению главного вопроса, исключить в дальнейшем те условия, которые стали первопричиной этого конфликта, не дать возможности сейчас перевооружиться, не дать возможности подготовиться к новым действиям, исключить поставки оружия», — подчеркнул депутат.