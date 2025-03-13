Чтобы не плакал: Многодетная россиянка до смерти накачала наркотиками двухлетнего сына

В Челябинской области многодетная матерь накачала своего сына наркотиками и довела его до смерти, возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«22 января текущего года в ночное время в квартире одного из домов по улице Ремесленная города Миасс Челябинской области обнаружено тело двухлетнего мальчика. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта смерть малолетнего наступила от отравления наркотической смесью», — указано в сообщении.

Предметы, используемые в преступлении. Фото © Telegram / Челябинский следком

Шприц и пакеты от наркотиков. Фото © Telegram / Челябинский следком

Шприцы. Фото © Telegram / Челябинский следком

По данным следствия, обвиняемая хотела успокоить сына, чтобы тот перестал кричать. Для этого она неоднократно вводила ему запрещённые вещества с помощью шприца. Злоумышленницу допросили, её заключили под стражу. В настоящее время специалисты продолжают устанавливать обстоятельства случившегося. В ведомстве уточнили, что женщина воспитывает ещё троих детей. Условиям жизни несовершеннолетних дадут надлежащую правовую оценку, как и деятельности органов системы профилактики.