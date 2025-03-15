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15 марта, 09:01

Питомцы по всей России наелись тюльпанов и заработали себе мочекаменную болезнь

SHOT: Ветклиники по всей России переполнены больными котами после 8 Марта

Ветклиники по всей России переполнены больными котами после 8 Марта. Любимые питомцы наелись цветов и заработали себе мочекаменную болезнь. Об этом сообщает SHOT.

Животные заработали себе мочекаменную болезнь, поедая цветы. Видео © SHOT

Ветеринары предупреждают, что букеты часто обрабатываются химикатами для продления свежести и привлекательности. Эти вещества, попадая в организм животного, могут спровоцировать серьёзные проблемы с почками и мочевыводящими путями. Хозяева кошек рассказывают, что в квартирах с пушистыми 9 марта не осталось целых букетов.

Животные попали в ветклиники. Фото © SHOT

Животные попали в ветклиники. Фото © SHOT

«У меня кошка свекрови наелась тюльпанов. Свекровь гоняла её от тюльпанов. Кошке это не понравилось. Утром кошка наблевала на лицо свекрови», — рассказала одна из подписчиц телеграм-канала.

Животные попали в ветклиники. Фото © SHOT

Животные попали в ветклиники. Фото © SHOT

Вред питомцам могут нанести даже комнатные растения, которые считаются безопасными. Один из пушистиков попал в клинику после того, как пожевал маранту. По словам ветеринаров, кровотечения у животных часто бывают из-за стресса после праздников.

«Праздничная суета и посиделки оказывают психологическое воздействие на животных, из-за чего у них начинается идиопатический цистит. В некоторых случаях приходится даже давать успокоительное некоторое время после праздника», — отметил ветврач Михаил Шеляков.

Блогеры-авантюристы решили сделать бизнес на тюльпанах к 8 Марта и прогорели
Блогеры-авантюристы решили сделать бизнес на тюльпанах к 8 Марта и прогорели

Тем временем панде Катюше из Московского зоопарка подарили букет жёлтых тюльпанов в честь 8 Марта. Она с радостью и интересом принялась рассматривать весенний подарок. Видео опубликовал Life.ru.

Обложка ©

SHOT

Алена Пенчугина
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