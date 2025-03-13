Почти 1,5 миллиарда iPhone по всему миру могут превратиться в «кирпичи»

Apple настоятельно призывает 1,4 миллиарда пользователей iPhone по всему миру немедленно обновить свои устройства до последней версии операционной системы iOS 18.3.2. Это решение стало необходимым после выявления критической уязвимости безопасности, которая, по словам компании, может быть использована для проведения «очень сложных атак», пишет Daily Mail.

Обновление направлено на защиту от уязвимости «нулевого дня», обозначенной как CVE-2025-24201, которая была обнаружена в WebKit — движке браузера Safari на iOS.

Злоумышленники могут воспользоваться этой уязвимостью как «открытой дверью», создавая вредоносные веб-сайты. Посещение таких ресурсов может дать хакерам доступ к различным частям смартфона, выходя за пределы браузера. Компания предупреждает, что данная проблема может затронуть пользователей iPhone XS и более поздних моделей.

Apple настоятельно рекомендует всем пользователям установить iOS 18.3.2, доступную для загрузки. Чтобы обновить устройство, нужно зайти в «Настройки» и проверить наличие обновлений в разделе «Основные» -> «Обновление ПО».