Бывшего духовного наставника Трампа обвинили в насилии над ребёнком

Роберт Престон Моррис был обвинён в совершении сексуального насилия по отношению к несовершеннолетней. Мужчина является бывшим духовным наставником президента США Дональда Трампа и основателем крупной евангелической церкви. О случившемся сообщила генпрокуратура штата Оклахома.

Обвинение было предъявлено по пяти случаям развратных или непристойных действий по отношению к ребёнку в ходе инцидентов. В декабре 1982 года странствующий проповедник Моррис приехал в город Хомини на севере Оклахомы. Там его жертвой стала 12-летняя девочка. В течение последующих четырёх лет мужчина продолжал совершать аналогичные преступления.

Американский лидер в преддверии президентских выборов 2016 года включил Морриса в состав консультативного комитета по вопросам евангелической веры. Тогда же он стал духовным наставником Трампа. В 2024 году проповедник оставил должность старшего пастора созданной им церкви Гейтуэй.