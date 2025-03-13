Бывшего духовного наставника Трампа обвинили в насилии над ребёнком
Роберт Престон Моррис был обвинён в совершении сексуального насилия по отношению к несовершеннолетней. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon
Роберт Престон Моррис был обвинён в совершении сексуального насилия по отношению к несовершеннолетней. Мужчина является бывшим духовным наставником президента США Дональда Трампа и основателем крупной евангелической церкви. О случившемся сообщила генпрокуратура штата Оклахома.
Обвинение было предъявлено по пяти случаям развратных или непристойных действий по отношению к ребёнку в ходе инцидентов. В декабре 1982 года странствующий проповедник Моррис приехал в город Хомини на севере Оклахомы. Там его жертвой стала 12-летняя девочка. В течение последующих четырёх лет мужчина продолжал совершать аналогичные преступления.
Американский лидер в преддверии президентских выборов 2016 года включил Морриса в состав консультативного комитета по вопросам евангелической веры. Тогда же он стал духовным наставником Трампа. В 2024 году проповедник оставил должность старшего пастора созданной им церкви Гейтуэй.
Ранее кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет уладил громкое дело о домогательствах. Соглашение включало выплату компенсации и пункт о конфиденциальности, сумма выплаты не раскрывается. При этом Хегсет отрицает обвинения, утверждая, что инцидент носил характер «взаимного согласия».