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13 марта, 12:41

Бывшего духовного наставника Трампа обвинили в насилии над ребёнком

Роберт Престон Моррис был обвинён в совершении сексуального насилия по отношению к несовершеннолетней. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Роберт Престон Моррис был обвинён в совершении сексуального насилия по отношению к несовершеннолетней. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Роберт Престон Моррис был обвинён в совершении сексуального насилия по отношению к несовершеннолетней. Мужчина является бывшим духовным наставником президента США Дональда Трампа и основателем крупной евангелической церкви. О случившемся сообщила генпрокуратура штата Оклахома.

Обвинение было предъявлено по пяти случаям развратных или непристойных действий по отношению к ребёнку в ходе инцидентов. В декабре 1982 года странствующий проповедник Моррис приехал в город Хомини на севере Оклахомы. Там его жертвой стала 12-летняя девочка. В течение последующих четырёх лет мужчина продолжал совершать аналогичные преступления.

Американский лидер в преддверии президентских выборов 2016 года включил Морриса в состав консультативного комитета по вопросам евангелической веры. Тогда же он стал духовным наставником Трампа. В 2024 году проповедник оставил должность старшего пастора созданной им церкви Гейтуэй.

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Ранее кандидат на пост главы Пентагона Пит Хегсет уладил громкое дело о домогательствах. Соглашение включало выплату компенсации и пункт о конфиденциальности, сумма выплаты не раскрывается. При этом Хегсет отрицает обвинения, утверждая, что инцидент носил характер «взаимного согласия».

Алена Пенчугина
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