Аскеров* заявил о нулевом сочувствии мирным белгородцам, живущим под обстрелами ВСУ

Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*, бежавший из России, счёл нормальными удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по мирному населению в Белгороде. Об отсутствии сочувствия к местным жителям он заявил в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю**.

«Абсолютно. Ноль эмпатии», — заявил бывший знаток.

По мнению Аскерова*, все атаки Киева на Россию оправданы. Он считает нормальными удары ВСУ ракетами по мирным жителям Белгорода.

Ранее экс-игрока «Что? Где? Когда?» переобъявили в розыск. Министерство внутренних дел РФ повторно объявило в розыск Ровшана Аскерова* по статье о реабилитации нацизма. Уголовное дело связано с его публикациями в социальных сетях. В частности, знаток размещал ложные сведения, порочащие память маршала Георгия Жукова.