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13 марта, 12:54

Аскеров* заявил о нулевом сочувствии мирным белгородцам, живущим под обстрелами ВСУ

Экс-игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров* счёл нормальными удары ВСУ по Белгороду

Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*. Обложка © Wikipedia

Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*. Обложка © Wikipedia

Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*, бежавший из России, счёл нормальными удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по мирному населению в Белгороде. Об отсутствии сочувствия к местным жителям он заявил в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю**.

«Абсолютно. Ноль эмпатии», — заявил бывший знаток.

По мнению Аскерова*, все атаки Киева на Россию оправданы. Он считает нормальными удары ВСУ ракетами по мирным жителям Белгорода.

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Ранее экс-игрока «Что? Где? Когда?» переобъявили в розыск. Министерство внутренних дел РФ повторно объявило в розыск Ровшана Аскерова* по статье о реабилитации нацизма. Уголовное дело связано с его публикациями в социальных сетях. В частности, знаток размещал ложные сведения, порочащие память маршала Георгия Жукова.

* Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России.

** Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Алена Пенчугина
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