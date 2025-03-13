Аскеров* заявил о нулевом сочувствии мирным белгородцам, живущим под обстрелами ВСУ
Экс-игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров* счёл нормальными удары ВСУ по Белгороду
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*. Обложка © Wikipedia
Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров*, бежавший из России, счёл нормальными удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по мирному населению в Белгороде. Об отсутствии сочувствия к местным жителям он заявил в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю**.
«Абсолютно. Ноль эмпатии», — заявил бывший знаток.
По мнению Аскерова*, все атаки Киева на Россию оправданы. Он считает нормальными удары ВСУ ракетами по мирным жителям Белгорода.
Ранее экс-игрока «Что? Где? Когда?» переобъявили в розыск. Министерство внутренних дел РФ повторно объявило в розыск Ровшана Аскерова* по статье о реабилитации нацизма. Уголовное дело связано с его публикациями в социальных сетях. В частности, знаток размещал ложные сведения, порочащие память маршала Георгия Жукова.
* Внесён в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга, выполняет функции иностранного агента в России.
** Признан Минюстом РФ иностранным агентом.