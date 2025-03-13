На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает официальный ресурс, предназначенный для уведомления населения.

Сирены сначала сработали в Винницкой области, а затем в течение двух минут сигнализировали по всем регионам страны. Продолжительность воздушной тревоги составила приблизительно 20 минут, при этом сообщений о взрывах не поступило.