На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает официальный ресурс, предназначенный для уведомления населения.
Сирены сначала сработали в Винницкой области, а затем в течение двух минут сигнализировали по всем регионам страны. Продолжительность воздушной тревоги составила приблизительно 20 минут, при этом сообщений о взрывах не поступило.
Ранее сообщалось, что над Киевом перед взрывом заметили пролетающий объект, который напоминает метеорит. Взрыв произошёл на левом берегу Киева 13 марта около 00:36, после чего в городе была объявлена воздушная тревога.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / pangploy