Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 12:44

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает официальный ресурс, предназначенный для уведомления населения.

Сирены сначала сработали в Винницкой области, а затем в течение двух минут сигнализировали по всем регионам страны. Продолжительность воздушной тревоги составила приблизительно 20 минут, при этом сообщений о взрывах не поступило.

Ранее сообщалось, что над Киевом перед взрывом заметили пролетающий объект, который напоминает метеорит. Взрыв произошёл на левом берегу Киева 13 марта около 00:36, после чего в городе была объявлена воздушная тревога.

Точный удар Армии России по цели в Одессе сорвал покровы с истинных планов Украины
Точный удар Армии России по цели в Одессе сорвал покровы с истинных планов Украины
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pangploy

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar