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Регион
13 марта, 13:22

В ДНР началась встреча с Кириенко по проекту «Росатома» «Эффективный регион»

В Донецкой Народной Республике началась встреча с первым заместителем руководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко по реализации проекта «Эффективный регион». За счёт внедрения современных цифровых технологий и передовых управленческих решений планируется поднять качество жизни людей. Об этом рассказал в своём телеграм-канале глава республики Денис Пушилин.

В ДНР началась встреча с Кириенко. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

«Ощутимые результаты дала оптимизация процесса сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов в Калининском районе Донецка. Благодаря пересмотру графика и введению посменной работы без выходных службы вывозят на 20% больше мусора. Это полностью закрыло потребность района», написал Пушилин.

Также проект принёс улучшения в сфере общественного транспорта, где был скорректирован график на ряде маршрутов. Сократились интервалы автобусов, увеличилась частота движения, и уменьшилось время ожидания. Кроме того, фонд «Защитники Отечества» помогает адаптировать жильё для инвалидов боевых действий в республике.

Ранее в Донецке почтили память Героя России комбата «Спарты» Владимира Жоги, погибшего 5 марта 2022 года в Волновахе. В честь годовщины траура в столице ДНР состоялась церемония возложения цветов к его памятнику.

Кириенко рассказал о возросшей доле Героев России в программе «Время героев»
Кириенко рассказал о возросшей доле Героев России в программе «Время героев»
Обложка ©

Telegram / Пушилин Д.В.

Полина Никифорова
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