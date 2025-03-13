«Хотелось читать»: Хинштейн навестил числившуюся пропавшей журналистку «Суджанских вестей»
Хинштейн навестил в ПВР числившуюся пропавшей замглавреда «Суджанских вестей»
Александр Хинштейн в ПВР. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн навестил в пункте временного размещения заместителя главного редактора газеты «Суджанские вести» Инну Демьяненко. Журналистка числилась пропавшей в Судже, сообщил политик в своём телеграм-канале.
Хинштейн посетил ПВР в Курской области. Видео © Telegram / Александр Хинштейн
«Встретились с коллегой — заместителем главного редактора газеты «Суджанские вести» Инной Демьяненко. Долгие семь месяцев коллеги и близкие не знали, жива ли она», — написал Хинштейн в телеграм-канале.
Демьяненко пояснила, что не хотела уезжать из Суджи, так как не верила в серьёзность ситуации. Но, как только осознала степень опасности, то уже не успела покинуть город — ВСУ не выпускали, отметила журналист. По её словам, очень хотелось читать, но не было ни свечей, ни фонарей. Хинштейн добавил, что теперь Демьяненко учится радоваться простым вещам — еде, воде и свободе.
А ранее Life.ru писал, что российские военные и добровольцы эвакуировали 68 жителей Курской области из Суджи. Никому из них не потребовалась экстренная госпитализация. При этом в освобождённом городе и окрестных сёлах нашли около ста человек из пропавших без вести. По словам помощника главы МЧС Юрия Мезинова, семьи снова увидят своих близких.