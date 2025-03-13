«Хотелось читать»: Хинштейн навестил числившуюся пропавшей журналистку «Суджанских вестей»

Демьяненко пояснила, что не хотела уезжать из Суджи, так как не верила в серьёзность ситуации. Но, как только осознала степень опасности, то уже не успела покинуть город — ВСУ не выпускали, отметила журналист. По её словам, очень хотелось читать, но не было ни свечей, ни фонарей. Хинштейн добавил, что теперь Демьяненко учится радоваться простым вещам — еде, воде и свободе.