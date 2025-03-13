Комитет Совфеда отказался поддержать законопроект об усыплении животных в приютах
В Совете Федерации по конституционному законодательству и госстроительству не поддержали концепцию законопроекта о защите людей от нападений бездомных псов, так как это противоречит нормам закона об ответственном обращении. Инициатива предусматривала умерщвление животных, которые находятся в приютах.
«Комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству не поддерживает концепцию представленного проекта федерального закона», — сказал первый заместитель председателя Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Артём Шейкин в ходе заседания.
Он подчеркнул, что концепция, дающая субъектам РФ неограниченные полномочия по принятию мер, связанных с умерщвлением животных в приютах, противоречит Конституции РФ, а также ФЗ »Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Напомним, в июле 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предоставляет регионам право самостоятельно определять подходы к регулированию судьбы бездомных животных. Документ также вводит запрет на самовыгул домашних животных, таких как собаки и кошки, за пределами специально отведённых мест. А недавно россиянам сообщили, что штрафы за самовыгул собак в стране могут значительно вырасти.
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