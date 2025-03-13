Метеорит или «Орешник»: Эксперты раскрыли Life.ru, какой объект в ночном небе испугал киевлян

Прошлой ночью киевляне стали свидетелями неопознанного объекта, ярко светившегося в небе. Он появился незадолго до того, как в столице Украины прозвучал взрыв и был объявлен сигнал воздушной тревоги. Многие принялись спорить, стали они очевидцами необычного космического явления или же засвидетельствовали работу российского «Орешника». О том, что на самом деле происходило в небе минувшей ночью, Life.ru рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт.

Над Киевом перед взрывом заметили объект, похожий на метеорит. Видео © Страна.ua

Эксперт отметил, что фрагмент видео, снятого очевидцами, не предоставляет однозначного ответа на вопрос о том, что именно происходило в небе. Он предположил, основываясь на приблизительном размере объекта, что это мог быть метеорит или космический мусор. Тем не менее Эйсмонт подчеркнул, что утверждать это с полной уверенностью нельзя, так как подобные небесные тела чаще фиксируются не над сушей. Кроме того, космический мусор, как правило, меньшего размера и менее яркий.

В основном их [метеориты] фиксируют не глазом, а профессиональными средствами. Но чаще всего они падают не над сушей, где их могут заметить любители, а над водными просторами, над океанами. Любители их там не фиксируют. Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук

Похожего мнения придерживается и военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, над Киевом не мог находиться «Орешник», и гораздо вероятнее, что очевидцы наблюдали метеорит, похожий на тот, что пролетел над Челябинском в 2013 году. Это подтверждается траекторией полёта объекта, которая явно не соответствует характеристикам «Орешника». Дандыкин отметил, что подобные предположения среди местных жителей могут возникать из-за тревожного ожидания возможного удара с российской стороны, после которого они надеются на поддержку со стороны Парижа или даже Вашингтона.

В сообществе экстрасенсов уверены, что в небе над Киевом был замечен метеорит, который, по их мнению, служит хорошим знаком и сигнализирует о серьёзных изменениях в ходе украинского конфликта. Экстрасенс Дарья Миронова отметила, что появление метеоритов всегда предвещает кардинальные перемены, которые в конечном итоге окажут влияние на весь мир.

Метеорит над Киевом — это показатель переломных изменений, которые должны произойти в текущей ситуации, связанной с СВО. Это можно рассматривать как знак от высших сил и Вселенной, указывающий на глобальные перемены. Дарья Миронова Экстрасенс