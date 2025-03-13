В РФ впервые произошла попытка вымогательства с применением дрона с муляжом СВУ
В России зафиксировали первый случай вымогательства с использованием дрона с муляжом самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает Mash.
Инцидент произошёл в Марушкинском поселении в Новой Москве. Над частным домом повис квадрокоптер, который сбросил муляж СВУ и записку на имя семьи. В послании говорилось, что заказано убийство сына мужчины. Для отмены заказа вымогатели потребовали 1 биткоин (около 7,2 миллиона рублей). Глава семьи не стал переводить деньги. Его сын сейчас находится за границей.
Ранее в Петербурге ограбили мужчину, угрожая шариковой ручкой. Добычей вымогатели стали две тысячи рублей.
Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko