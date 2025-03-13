Усика могут лишить чемпионского пояса

Всемирная боксёрская организация (WBO) объявила о старте переговоров между украинцем Александром Усиком и новозеландцем Джозефом Паркером по организации боя за титул чемпиона в супертяжёлом весе. Об этом пишет Ring Magazine.

Организаторы пригрозили лишить Усика титула WBO, если он не подпишет документы о бое до 13 апреля. Сам украинец хочет сразиться с британцем Дэниелом Дюбуа.

Сейчас за плечами 38-летнего Усика 23 победы в профессиональной карьере (14 нокаутом). Он не имеет ни одного поражения. Усик закрепил за собой титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе и сохранил пояса WBA‑Super, WBC, WBO, IBF, IBO и The Ring после второй победы над Тайсоном Фьюри.

33-летний Паркер имеет 36 побед (24 нокаутом) в 39 боях. Проигрывал он трижды. В своём последнем поединке новозеландец впервые защитил временный титул WBO, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде над Мартином Баколе Илунгой из ДР Конго. При этом изначально Паркер должен был подраться с Дюбуа, но тот подхватил вирус. Ранее новозеландец владел полноценным титулом WBO в 2016-2018 годах.