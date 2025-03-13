«Факел» проведёт одну игру без зрителей после расистского скандала в матче с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС наказал «Факел» по итогам матча 20-тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (0:2), где болельщики воронежцев вели себя недопустимо в отношении темнокожих игроков соперника. Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, «Факел» один домашний матч проведёт без зрителей, а также заплатит 1 миллион рублей в качестве штрафа.

«Мы рассмотрели записи со стадиона в хорошем качестве и установили, что первое расистское скандирование было на 71-й матча во время владения мячом Венделом. На 74-й минуте Вендел был удалён, но уже после этого при подаче углового Дугласом Сантосом ухание было в его адрес, после этого — в адрес Луиса Энрике», — сказал Григорьянц.

Он добавил, что нельзя говорить о системном поведении болельщиков, но тем не менее это недопустимо. По словам главы комитета, судьи утверждают, что ничего не слышали, поэтому не был применён протокол FIFA No racism. В рамках данного протокола игра приостанавливается, если оскорбления продолжаются, игроки и официальные лица покидают поле. Если проявления расизма фиксируется и после возобновления игры матч прекращается.

Ближайшая домашняя игра «Факела» состоится 5 апреля, в Воронеж приедет «Ахмат».