«Бесстрашный воин»: Командир батальона «Курские витязи» погиб при штурме Суджи

Командир штурмового батальона «Курские витязи» Иван Крутиков погиб во время боёв за освобождение Суджи. Об этом сообщил местный депутат Дмитрий Гулиев.

«Вчера в ходе освобождения Суджи в стрелковом бою, лицом к лицу с врагом, погиб мой брат и друг, командир штурмового батальона «Курские витязи» Иван Крутиков. Он был гордостью Курской области, настоящим Героем, бесстрашным воином», — написал Гулиев в соцсетях.

Последнее фото Ивана, отдых перед штурмом. Фото © Telegram / Дмитрий Гулиев

Депутат отметил, что гордится тем, что был рядом со своим командиром. По его словам, быть воином, значит, жить вечно. Гулиев также поблагодарил погибшего товарища за службу и за сражения в Судже.