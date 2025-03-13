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13 марта, 15:06

«Бесстрашный воин»: Командир батальона «Курские витязи» погиб при штурме Суджи

Депутат Гулиев: Командир батальона «Курские витязи» Крутиков погиб в Судже

Командир штурмового батальона «Курские витязи» Иван Крутиков погиб во время боёв за освобождение Суджи. Об этом сообщил местный депутат Дмитрий Гулиев.

«Вчера в ходе освобождения Суджи в стрелковом бою, лицом к лицу с врагом, погиб мой брат и друг, командир штурмового батальона «Курские витязи» Иван Крутиков. Он был гордостью Курской области, настоящим Героем, бесстрашным воином», — написал Гулиев в соцсетях.

Последнее фото Ивана, отдых перед штурмом. Фото © Telegram / Дмитрий Гулиев

Последнее фото Ивана, отдых перед штурмом. Фото © Telegram / Дмитрий Гулиев

Депутат отметил, что гордится тем, что был рядом со своим командиром. По его словам, быть воином, значит, жить вечно. Гулиев также поблагодарил погибшего товарища за службу и за сражения в Судже.

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А ранее Life.ru сообщал, что экс-глава Суджанского района Александр Богачёв был ранен в Курской области. Данную информацию бывший чиновник подтвердил лично, но не стал раскрывать детали случившегося.

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Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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