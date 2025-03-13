«Не понимаю, повышение это или отставка»: Нагиев отреагировал на статус главного сигма-боя

«Раньше я признавался секс-символом, теперь — сигма-бой. Я не совсем понимаю, что это — повышение в рейтинге или, в связи с возрастом, уже близко к отставке, но в любом случае, наверное, не так это плохо. Несмотря на то что раньше мы стонали от секса, а теперь всё чаще в моем возрасте — от душевных мук. Всё равно я признателен горожанам за высокую оценку моих мест общего пользования», — сказал Нагиев.