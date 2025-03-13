«Не понимаю, повышение это или отставка»: Нагиев отреагировал на статус главного сигма-боя
Актёр Дмитрий Нагиев: Раньше я признавался секс-символом, теперь — сигма-бой
Актёр Дмитрий Нагиев. Обложка © Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации)/nagiev.universal
Актёр Дмитрий Нагиев отреагировал на статус главного сигма-боя России. Он поделился, что не знает, как относиться к этому, но в любом случае благодарен «за высокую оценку». Ответом телеведущего поделился RTVI.
«Раньше я признавался секс-символом, теперь — сигма-бой. Я не совсем понимаю, что это — повышение в рейтинге или, в связи с возрастом, уже близко к отставке, но в любом случае, наверное, не так это плохо. Несмотря на то что раньше мы стонали от секса, а теперь всё чаще в моем возрасте — от душевных мук. Всё равно я признателен горожанам за высокую оценку моих мест общего пользования», — сказал Нагиев.
Напомним, что ранее россияне назвали главных сигма-боев среди знаменитостей. Среди зарубежных знаменитостей в пятёрку вошли Райан Гослинг и Илон Маск. Нагиев набрал 23% голосов и возглавил российский рейтинг. Следом за ним расположились Крид (20%), Константин Хабенский (11%), Данила Козловский (9%) и Баста (Василий Вакуленко, 6%).