Нагиев, Крид и Гослинг: Россияне назвали главных сигма-боев среди знаменитостей
Опрос: Россияне назвали Дмитрия Нагиева и Егора Крида главными сигма боями
Дмитрий Нагиев, Егор Крид и Райан Гослинг. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nagiev.universal / Telegram / Егор Крид / X / Ryan Gosling
Россияне считают Дмитрия Нагиева и Егора Крида воплощением образа «сигма боя». Среди зарубежных знаменитостей в пятёрку вошли Райан Гослинг и Илон Маск.
Согласно результатам исследования онлайн-школы английского языка Skyeng, с которыми ознакомился Life.ru, термин «сигма-бой» остаётся неоднозначным в обществе. Кто-то видит в нём лишь забавный мем (38% опрошенных), но некоторые (11%) считают, что речь идёт о сильных и независимых личностях, следящих лишь за своими правилами. Четверть россиян полагают, что стать «сигма-боем» может любой в определённый момент жизни.
Нагиев набрал 23% голосов и возглавил российский рейтинг. Следом за ним расположились Крид (20%), Константин Хабенский (11%), Данила Козловский (9%) и Баста (Василий Вакуленко, 6%). Среди иностранных «сигма-боев» лидерство досталось Киану Ривзу (16%). Далее отмечаны Райан Гослинг (14%), Вин Дизель (13%), Илон Маск (12%), Киллиан Мёрфи и Леонардо ДиКаприо (по 8%).
Россияне описывают Дмитрия Нагиева как харизматичного одиночку, не ищущего одобрения общества. Егор Крид ассоциируется с независимым артистом, который не только задаёт тренды, но и не следует им.
Напомним, оказавшаяся в хитах песня «Сигма бой» от блогеров Betsy и Марии Янковской вызвала отклик. Её заметили даже в Европарламенте, увидев в треке пропаганду российских идей. В МИД РФ ответили депутату Нэле Риль, что такие высказывания лишь демонстрируют клиническую русофобию.