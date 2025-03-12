Нагиев, Крид и Гослинг: Россияне назвали главных сигма-боев среди знаменитостей

Россияне считают Дмитрия Нагиева и Егора Крида воплощением образа «сигма боя». Среди зарубежных знаменитостей в пятёрку вошли Райан Гослинг и Илон Маск.

Согласно результатам исследования онлайн-школы английского языка Skyeng, с которыми ознакомился Life.ru, термин «сигма-бой» остаётся неоднозначным в обществе. Кто-то видит в нём лишь забавный мем (38% опрошенных), но некоторые (11%) считают, что речь идёт о сильных и независимых личностях, следящих лишь за своими правилами. Четверть россиян полагают, что стать «сигма-боем» может любой в определённый момент жизни.

Нагиев набрал 23% голосов и возглавил российский рейтинг. Следом за ним расположились Крид (20%), Константин Хабенский (11%), Данила Козловский (9%) и Баста (Василий Вакуленко, 6%). Среди иностранных «сигма-боев» лидерство досталось Киану Ривзу (16%). Далее отмечаны Райан Гослинг (14%), Вин Дизель (13%), Илон Маск (12%), Киллиан Мёрфи и Леонардо ДиКаприо (по 8%).

Россияне описывают Дмитрия Нагиева как харизматичного одиночку, не ищущего одобрения общества. Егор Крид ассоциируется с независимым артистом, который не только задаёт тренды, но и не следует им.