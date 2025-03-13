«Спа-салонные лица»: Звезда «Улиц разбитых фонарей» возмутился современными военными фильмами

Актёр Сергей Селин, известный по сериалу «Улица разбитых фонарей», заявил, что современные российские режиссёры разучились снимать военное кино. На эту тему он высказался в передаче «Историс. Откройте, Давид!» на Rutube.

Актёр уточнил, что проблему со съёмками качественного военного кино в РФ он заметил ещё в 2000-х. Он акцентировал внимание на том, что во времена Великой Отечественной войны первыми на фронт уходили мужчины из деревень, что формировало особую атмосферу и контекст тех событий.

«У них самые обыкновенные, да простят меня жители села, обыкновенные лица, которые очень близки к земле. Они очень-очень простые. Поэтому они зачастую были слегка потерянные, не очень понимали. Это отражено в хрониках», — сказал Селин, добавив, что на данный момент все «со спа-салонными лицами».

Селин также высказал критику по поводу того, как изображаются женщины в современных военных фильмах. Он заметил, что актрисам часто наклеивают накладные ресницы, что выглядит неестественно и «ужасно».