Продюсер назвал сумму для выступления Софии Ротару в России

Украинская певица София Ротару может выступить в Россию, но для этого ей потребуется внушительный гонорар порядка 10-13 миллионов рублей. Такое мнение выразил продюсер Сергей Дворцов. .

«Она в нашей стране может выступить, но, мне кажется, за довольно весомый гонорар, не меньше 10−13 млн рублей. Потому что у неё в принципе гонорары от Аллы Пугачевой где-то плюс-минус 5 млн. Опять же, Ротару будет смотреть, выбирать организаторов. А потом, наверное, она уже будет смотреть на деньги, потому что для неё всё-таки важен статус мероприятия и тому подобное», — рассказал он порталу «Страсти».

Дворцов считает, что отказ певицы от частных концертов объясняется её финансовой обеспеченностью. Иногда она даёт концерты «для своих», но гастролировать как раньше ей не нужно, потому что артистка уже заработала на «сытую жизнь».