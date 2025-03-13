В Нидерландах начали искать врачей и медсестёр на случай войны на территории стран НАТО

Министерство обороны Нидерландов активно работает над привлечением медицинских специалистов, включая врачей и медсестёр, для усиления своих вооружённых сил. Это направлено на подготовку к возможным военным действиям в рамках НАТО. Набор специалистов проводится для обеспечения медицинской помощи раненым солдатам в условиях военных конфликтов.

«Нам нужно расширить наши возможности за счёт медицинского персонала, который может сопровождать тяжелораненых из пункта А в пункт Б. Нидерланды должны иметь возможность транспортировать раненых обратно в больницу в нашу страну», — заявила полковник и военный врач Саскии Мейерхоф в интервью газете Algemeen Dagblad.

Согласно планам Минобороны, медицинские бригады должны быть подготовлены и готовы к развёртыванию к 2028 году. В настоящее время в вооружённых силах страны наблюдается нехватка медсестёр в отделении интенсивной терапии: из необходимых 84 специалистов сейчас доступны лишь 41.