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13 марта, 15:53

В Нидерландах начали искать врачей и медсестёр на случай войны на территории стран НАТО

Минобороны Нидерландов набирает врачей и медсестёр для усиления армии

Министерство обороны Нидерландов активно работает над привлечением медицинских специалистов, включая врачей и медсестёр, для усиления своих вооружённых сил. Это направлено на подготовку к возможным военным действиям в рамках НАТО. Набор специалистов проводится для обеспечения медицинской помощи раненым солдатам в условиях военных конфликтов.

«Нам нужно расширить наши возможности за счёт медицинского персонала, который может сопровождать тяжелораненых из пункта А в пункт Б. Нидерланды должны иметь возможность транспортировать раненых обратно в больницу в нашу страну», — заявила полковник и военный врач Саскии Мейерхоф в интервью газете Algemeen Dagblad.

Согласно планам Минобороны, медицинские бригады должны быть подготовлены и готовы к развёртыванию к 2028 году. В настоящее время в вооружённых силах страны наблюдается нехватка медсестёр в отделении интенсивной терапии: из необходимых 84 специалистов сейчас доступны лишь 41.

Ранее в Финляндии заявили о рисках войны Европы с Россией. В отличие от США, которые, похоже, находятся на пороге восстановления деловых отношений с Москвой, страны Евросоюза сталкиваются с началом военного конфликта с РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / George Trumpeter

Полина Никифорова
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