В Финляндии предупредили о риске войны Европы с Россией
Профессор Малинен: Многие страны ЕС стоят на пороге войны с Россией
Многие европейские государства стоят на пороге войны с Россией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на личной странице в соцсети X.
«США под руководством президента Дональда Трампа находятся в начальной стадии возобновления деловых отношений с Москвой, возможно, для сотрудничества в добыче крупных запасов минеральных ресурсов в России, а в то время большая часть европейских стран — в начальной стадии вступления в войну с Россией», — говорится в его посте.
В качестве примера страны, проводящей провокационную политику в отношении России, можно взять Францию. Недавно президент республики Эмманюэль Макрон назвал РФ главной угрозой для государства и остальной Европы. На основании этого умозаключения он призвал распространить защиту французского ядерного арсенала на все страны Евросоюза. Правда эксперты считают, что это всего лишь громкие слова.
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