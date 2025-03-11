В Финляндии предупредили о риске войны Европы с Россией

Многие европейские государства стоят на пороге войны с Россией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на личной странице в соцсети X.

«США под руководством президента Дональда Трампа находятся в начальной стадии возобновления деловых отношений с Москвой, возможно, для сотрудничества в добыче крупных запасов минеральных ресурсов в России, а в то время большая часть европейских стран — в начальной стадии вступления в войну с Россией», — говорится в его посте.