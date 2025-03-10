«Не думают о последствиях»: Политолог указал на роковую ошибку ЕС в противостоянии с РФ
Политолог Бовт: Лидеры ЕС почему-то уверены, что РФ не применит ядерное оружие
Лидеры ЕС почему-то уверены, что президент России Владимир Путин и при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие, поэтому продолжают настраивать Украину против нашей страны, заявил политолог Георгий Бовт. По его словам, европейцы преследуют цель ослабить РФ руками украинцев, не думая о последствиях.
«Никто не думает о долгосрочных последствиях. Я бы так на их месте не поручился бы, не стал бы отдавать руку или голову на отсечение, убеждая электорат в том, что Россия никогда и ни при каких условиях не применит ядерное оружие», — подчеркнул кандидат исторических наук.
Он также отметил в беседе с «Царьградом», что заявления лидеров ЕС расходятся с планами президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий на Украине, потому что для европейцев важно затянуть конфликт, дабы Россия несла дополнительные потери.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Россию главной угрозой Франции и всему ЕС. Он заявил о необходимости распространения «ядерного зонтика» на все страны ЕС. Однако эксперты полагают, что это лишь громкие заявления, за которыми ничего не стоит.
Kandinsky 3.1 / Life.ru