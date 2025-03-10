«Не думают о последствиях»: Политолог указал на роковую ошибку ЕС в противостоянии с РФ

Лидеры ЕС почему-то уверены, что президент России Владимир Путин и при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие, поэтому продолжают настраивать Украину против нашей страны, заявил политолог Георгий Бовт. По его словам, европейцы преследуют цель ослабить РФ руками украинцев, не думая о последствиях.

«Никто не думает о долгосрочных последствиях. Я бы так на их месте не поручился бы, не стал бы отдавать руку или голову на отсечение, убеждая электорат в том, что Россия никогда и ни при каких условиях не применит ядерное оружие», — подчеркнул кандидат исторических наук.