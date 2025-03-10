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10 марта, 15:51

«Не думают о последствиях»: Политолог указал на роковую ошибку ЕС в противостоянии с РФ

Политолог Бовт: Лидеры ЕС почему-то уверены, что РФ не применит ядерное оружие

Лидеры ЕС почему-то уверены, что президент России Владимир Путин и при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие, поэтому продолжают настраивать Украину против нашей страны, заявил политолог Георгий Бовт. По его словам, европейцы преследуют цель ослабить РФ руками украинцев, не думая о последствиях.

«Никто не думает о долгосрочных последствиях. Я бы так на их месте не поручился бы, не стал бы отдавать руку или голову на отсечение, убеждая электорат в том, что Россия никогда и ни при каких условиях не применит ядерное оружие», — подчеркнул кандидат исторических наук.

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Он также отметил в беседе с «Царьградом», что заявления лидеров ЕС расходятся с планами президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий на Украине, потому что для европейцев важно затянуть конфликт, дабы Россия несла дополнительные потери.

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Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Россию главной угрозой Франции и всему ЕС. Он заявил о необходимости распространения «ядерного зонтика» на все страны ЕС. Однако эксперты полагают, что это лишь громкие заявления, за которыми ничего не стоит.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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