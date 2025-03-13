В Бразилии найдена новая рекордсменка по продолжительности жизни
NTK: Самому старому человеку в мире Деолире да Силве из Бразилии 120 лет
Деолира да Силва. Обложка © Х / Gulf Daily News
Родные и близкие Деолиры Глисерии Педро да Силвы из Бразилии собираются подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. По их словам, 120-летняя женщина является самым старым человеком в мире. Об этом сообщает Need To Know (NTK).
«У нас уже есть свидетельство о рождении, которое является одним из требуемых документов. Мы ждём ещё одну бумагу, чтобы подать официальную заявку», — сказал личный врач долгожительницы.
По данным Книги рекордов Гиннесса, на сегодняшний день старейшим человеком на земле является 116-летняя бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас. Однако Деолире 10 марта исполнилось уже 120 лет.
На сегодняшний день живы трое детей да Силвы, одному из которых в марте исполняется 90 лет. По словам личного врача, у долгожительницы отменное здоровье. Она увлекается музыкой и недавно всю ночь смотрела по телевизору парад школ самбы.
Секретом долголетия Деолире является сбалансированная диета и достаточный сон. У неё нет диабета, повышенного давления и других заболеваний, свойственных пожилым людям.
Ранее в Китае 124-летняя женщина назвала секретом долголетия употребление риса с салом. Она добавила, что также важны правильный распорядок дня, регулярное трёхразовое питание и искренний оптимизм. Цю Чайши родилась 1 января 1901 года. Её внучке на данный момент 60 лет, а самому младшему члену семьи, с которым знакома китаянка, всего восемь месяцев.