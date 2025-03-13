В Бразилии найдена новая рекордсменка по продолжительности жизни

Родные и близкие Деолиры Глисерии Педро да Силвы из Бразилии собираются подавать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. По их словам, 120-летняя женщина является самым старым человеком в мире. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

«У нас уже есть свидетельство о рождении, которое является одним из требуемых документов. Мы ждём ещё одну бумагу, чтобы подать официальную заявку», — сказал личный врач долгожительницы.

По данным Книги рекордов Гиннесса, на сегодняшний день старейшим человеком на земле является 116-летняя бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас. Однако Деолире 10 марта исполнилось уже 120 лет.

На сегодняшний день живы трое детей да Силвы, одному из которых в марте исполняется 90 лет. По словам личного врача, у долгожительницы отменное здоровье. Она увлекается музыкой и недавно всю ночь смотрела по телевизору парад школ самбы.

Секретом долголетия Деолире является сбалансированная диета и достаточный сон. У неё нет диабета, повышенного давления и других заболеваний, свойственных пожилым людям.