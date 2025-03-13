Съёмочная группа российского телеканала попала под обстрел ВСУ в Курской области

В Казачьей Локне Курской области съёмочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел Вооружённых сил Украины (ВСУ). Корреспондент сообщил, что противник бил кассетными боеприпасами по точке эвакуации мирных жителей.

Корреспондент Антон Войтович рассказал о ситуации в курском приграничье. Видео © Телеканал «Звезда»

«По нам первая кассета прилетела. Я упал на землю, потом вскочил, побежал в дом, мы укрылись в подвале. И вторая кассета прилетела — они промахнулись буквально на 50 метров. Было бы ближе, то уже никто бы не вернулся оттуда», — поделился журналист Антон Войтович.

По словам военкора, вражеский беспилотник выследил точку эвакуации мирных жителей и нанёс удар. Съёмку также вели французские журналисты. Никто из репортёров не пострадал.