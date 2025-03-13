Топ-5 главных аспектов: Россиянам объяснили, как отличить поддельный смартфон от оригинала

При покупке смартфона важно проявлять осторожность, чтобы избежать получения не того товара, который вы ожидали, или, того хуже, не потратить деньги на бесполезное устройство. Экономист Анна Анисимова выделила пять ключевых аспектов, которые необходимо проверить: упаковка, комплектация, качество сборки, IMEI и соотношение цена-качество.

«Первое, что должно вызвать подозрение, — упаковка. Оригинальные смартфоны поставляются в коробках с ровными краями, чётко напечатанным текстом и серийными номерами, совпадающими с маркировкой на устройстве. Малейшие дефекты, неаккуратные швы, орфографические ошибки или смазанное изображение логотипа говорят о неофициальном происхождении товара», — рассказала она в беседе с RT.

На втором месте стоит проверка комплектации. Набор аксессуаров, включённых в комплект, строго определяется производителем, и любые расхождения в форме или содержании упаковки могут указывать на то, что перед вами не оригинальный продукт. Для уточнения комплектации всегда можно обратиться к информации на сайте производителя.

Ещё один значимый аспект — это качество сборки. Кнопки должны прочно фиксироваться в своих пазах, задняя крышка должна быть надёжно закреплена, а неровности в стыках корпуса свидетельствуют о браке. Кроме того, подделку можно выявить по программному обеспечению: если телефон не может обновиться, загрузить фирменные приложения или запрашивает установку неизвестного ПО, скорее всего, вы имеете дело с неоригинальным устройством.

Также экономист рекомендует проверять смартфон по уникальному идентификатору (IMEI). Этот номер можно найти на коробке, в настройках телефона и на корпусе устройства. IMEI должен соответствовать данным, представленным на сайте производителя, а также в специализированных базах, доступных через государственные сервисы.

Последний момент, на который стоит обратить внимание, — это цена устройства. Если вам предлагают купить смартфон по слишком низкой цене по сравнению с рыночной стоимостью, это должно насторожить. Производители, как правило, не снижают цены на новые модели резко и существенно, резюмировала Анисимова.