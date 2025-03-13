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13 марта, 16:14

Путин: РФ уже ведёт переговоры о возвращении ряда иностранных компаний

Президент России Владимир Путин рассказал, что Москва ведёт переговоры в закрытом режиме с некоторыми зарубежными компаниями по их возращению на рынок. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров в Кремле. По его словам, всё проходит «спокойно, достойно и с уважением друг к другу».

«Уже сегодня, в закрытом пока режиме, но ведём переговоры по инициативе некоторых наших партнёров о возможном их возвращении на наш рынок. Всё спокойно, достойно, с уважением друг к другу и соблюдением взаимных интересов», — поделился Путин.

Президент добавил, что возвращение зарубежных партнёров на российский рынок может благотворно отразиться на деятельности их и наших компаний.

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Ранее российский лидер заявил, что зарубежные компании могут вернуться в РФ в любой момент. Глава государства отметил, что своим уходом они сделали нашей стране хорошую «прививку самостоятельности», поэтому программы по укреплению суверенитета будут продолжаться.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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