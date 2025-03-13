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13 марта, 16:46

«Пока в повестке не стоит»: Силуанов рассказал Life.ru, почему РФ и Белоруссия так и не перешли на единую валюту

Силуанов заявил, что РФ и Белоруссия не обсуждали вопрос единой валюты

Россия и Белоруссия не обсуждали вопрос создания единой валюты, рассказал Life.ru глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он также отметил, что эта тема пока что не стоит на повестке дня.

Антон Силуанов заявил, что РФ и Белоруссия не обсуждали создание единой валюты. Видео © Life.ru

«Мы пока не обсуждали этот вопрос, пока он в повестке не стоит», — заявил Силуанов.

Напомним, что в прошлом году Силуанов не исключал, что у Союзного государства РФ и Белоруссии появится общая валюта. Правда, сроков этого процесса он не назвал. Министр тогда уточнил, что в договоре 1999 года такая опция есть, но это является высшей степенью интеграции.

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Life.ru

Полина Никифорова
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