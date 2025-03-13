«Пока в повестке не стоит»: Силуанов рассказал Life.ru, почему РФ и Белоруссия так и не перешли на единую валюту

Россия и Белоруссия не обсуждали вопрос создания единой валюты, рассказал Life.ru глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он также отметил, что эта тема пока что не стоит на повестке дня.

«Мы пока не обсуждали этот вопрос, пока он в повестке не стоит», — заявил Силуанов.

Напомним, что в прошлом году Силуанов не исключал, что у Союзного государства РФ и Белоруссии появится общая валюта. Правда, сроков этого процесса он не назвал. Министр тогда уточнил, что в договоре 1999 года такая опция есть, но это является высшей степенью интеграции.