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13 марта, 17:17

Трамп: США обсуждают с Украиной территории, которые она потеряет после конфликта

США ведут переговоры с Украиной по территориальным вопросам, включая земли, которые Киев потеряет после окончания конфликта. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы ведём обсуждения с Украиной о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены, а также все остальные элементы окончательного соглашения», — сказал хозяин Белого дома перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

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Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин хочет созвониться с Трампом, чтобы обсудить идею перемирия. Сама инициатива, по мнению главы государства, является правильной, и Москва её поддерживает. Однако есть вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения, в том числе, с американской стороной.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Алена Пенчугина
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