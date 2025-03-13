Трамп: США обсуждают с Украиной территории, которые она потеряет после конфликта

США ведут переговоры с Украиной по территориальным вопросам, включая земли, которые Киев потеряет после окончания конфликта. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы ведём обсуждения с Украиной о территории и участках земли, которые будут сохранены и утрачены, а также все остальные элементы окончательного соглашения», — сказал хозяин Белого дома перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.