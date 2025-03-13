Мощнейший удар: Дрон заснял прилёт авиабомбы по позициям ВСУ в Курской области
«Военкоры Русской Весны»: Дрон снял взрыв после удара ФАБ-3000 по ВСУ под Суджей
Дрон ВСУ снял удар ФАБ-3000 по украинским позициям в Курской области. Видео «прилёта» опубликовали в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны».
Видео удара ВС РФ по позициям ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
С украинской стороны заявили, что в районе Куриловки, находящейся под Суджей, произошёл удар авиационной бомбы ФАБ-3000 с использованием модуля УМПК. Мощный взрыв зафиксировал беспилотник 129-й бригады теробороны ВСУ.
«У страха глаза велики, на самом деле это не ФАБ-3000, а намного более слабая бомба, возможно, ОДАБ-500», — написали в телеграм-канале.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о полной изоляции ВСУ в Курской области. Российский лидер добавил, что группировка украинских войск находится под огневым контролем ВС РФ. По его словам, у украинских военных будет выбор: сдаться в плен или погибнуть.
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