Мощнейший удар: Дрон заснял прилёт авиабомбы по позициям ВСУ в Курской области

Дрон ВСУ снял удар ФАБ-3000 по украинским позициям в Курской области. Видео «прилёта» опубликовали в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны».

Видео удара ВС РФ по позициям ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

С украинской стороны заявили, что в районе Куриловки, находящейся под Суджей, произошёл удар авиационной бомбы ФАБ-3000 с использованием модуля УМПК. Мощный взрыв зафиксировал беспилотник 129-й бригады теробороны ВСУ.

«У страха глаза велики, на самом деле это не ФАБ-3000, а намного более слабая бомба, возможно, ОДАБ-500», — написали в телеграм-канале.