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13 марта, 17:41

Мощнейший удар: Дрон заснял прилёт авиабомбы по позициям ВСУ в Курской области

«Военкоры Русской Весны»: Дрон снял взрыв после удара ФАБ-3000 по ВСУ под Суджей

Дрон ВСУ снял удар ФАБ-3000 по украинским позициям в Курской области. Видео «прилёта» опубликовали в телеграм-канале «Военкоры Русской Весны».

Видео удара ВС РФ по позициям ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

С украинской стороны заявили, что в районе Куриловки, находящейся под Суджей, произошёл удар авиационной бомбы ФАБ-3000 с использованием модуля УМПК. Мощный взрыв зафиксировал беспилотник 129-й бригады теробороны ВСУ.

«У страха глаза велики, на самом деле это не ФАБ-3000, а намного более слабая бомба, возможно, ОДАБ-500», — написали в телеграм-канале.

Путин: ВС РФ один за одним освобождают сёла в районе Суджи
Путин: ВС РФ один за одним освобождают сёла в районе Суджи

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о полной изоляции ВСУ в Курской области. Российский лидер добавил, что группировка украинских войск находится под огневым контролем ВС РФ. По его словам, у украинских военных будет выбор: сдаться в плен или погибнуть.

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Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Алена Пенчугина
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