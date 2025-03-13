Аналитики спрогнозировали сроки перевооружения Европы

Эксперты спрогнозировали сроки перевооружения Евросоюза и пришли к выводу, что странам потребуется более десяти лет на обновление военно-промышленного комплекса. Результаты исследования опубликовал Bloomberg Intelligence.

«Европейским членам НАТО может потребоваться более десяти лет для укрепления своих оборонных секторов», — уточнили в отчёте, который опубликовало издание.

Аналитики сообщают, что процесс наращивания военной мощи будет тормозиться из-за «серьёзных задержек у подрядчиков», перегруженных текущим спросом. В европейском оборонном секторе также наблюдается нехватка квалифицированных специалистов. В отчёте подчёркивается, что небольшая военная промышленность региона может не справиться с обеспечением всех необходимых ресурсов в краткосрочной и среднесрочной перспективе.