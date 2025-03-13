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13 марта, 17:53

Аналитики спрогнозировали сроки перевооружения Европы

Bloomberg: Перевооружение Европы может занять десятилетия

Эксперты спрогнозировали сроки перевооружения Евросоюза и пришли к выводу, что странам потребуется более десяти лет на обновление военно-промышленного комплекса. Результаты исследования опубликовал Bloomberg Intelligence.

«Европейским членам НАТО может потребоваться более десяти лет для укрепления своих оборонных секторов», — уточнили в отчёте, который опубликовало издание.

Аналитики сообщают, что процесс наращивания военной мощи будет тормозиться из-за «серьёзных задержек у подрядчиков», перегруженных текущим спросом. В европейском оборонном секторе также наблюдается нехватка квалифицированных специалистов. В отчёте подчёркивается, что небольшая военная промышленность региона может не справиться с обеспечением всех необходимых ресурсов в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

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Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила превратить ЕС в «оборонный союз». Для этого ей нужен оборонный пакет размером 800 млрд евро. Она предлагает привлечь кредиты размером 150 млрд евро и высвободить около 650 млрд евро для наращивания оборонных закупок и развития промышленности.

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Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Алена Пенчугина
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