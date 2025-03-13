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13 марта, 17:50

«С удовольствием»: Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным

Трамп поделился, что хотел бы лично встретиться с Путиным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поделился, что был бы рад личной встрече и беседе с российским коллегой Владимиром Путиным. Кроме того, хозяин Белого дома призвал к скорейшему урегулированию конфликта на Украине. Заявление республиканца прозвучало в ходе встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Я бы с удовольствием встретился с ним (Владимиром Путиным. — Прим. Life.ru) и поговорил с ним, но нам нужно поскорее покончить с этим (конфликтом на Украине. — Прим. Life.ru)», — высказался Трамп во время встречи в Белом доме.

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Ранее президент США позитивно оценил заявление Путина о готовности к перемирию. Американский лидер получил известие о том, что в «РФ всё идёт хорошо», и теперь ожидает прекращение огня на Украине.

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Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Алена Пенчугина
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