«С удовольствием»: Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поделился, что был бы рад личной встрече и беседе с российским коллегой Владимиром Путиным. Кроме того, хозяин Белого дома призвал к скорейшему урегулированию конфликта на Украине. Заявление республиканца прозвучало в ходе встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Я бы с удовольствием встретился с ним (Владимиром Путиным. — Прим. Life.ru) и поговорил с ним, но нам нужно поскорее покончить с этим (конфликтом на Украине. — Прим. Life.ru)», — высказался Трамп во время встречи в Белом доме.